巴西憂俄烏戰爭影響化肥供應 研究：鉀儲量無虞

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西農業生產者擔心俄羅斯與烏克蘭戰爭影響化肥供應，米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）的研究顯示，巴西的鉀儲量可以保證鉀肥供應到2100年。

根據巴西農業研究公司（Embrapa）的數據，目前巴西使用的鉀肥，50%依賴自俄羅斯和白俄羅斯進口。

米納斯吉拉斯聯邦大學生產工程系教授哈喬（Raoni Rajão）根據巴西礦業和能源部的數據指出，巴西2/3的鉀儲量集中在東北部的謝吉貝（Sergipe）和東南部的聖保羅及米納斯吉拉斯（Minas Gerais）3州。北部亞馬遜地區的儲量，只有11%在尚未認證的原住民土地。

鑒於俄烏戰爭可能導致化肥短缺，巴西政府有意在國會重提授權在亞馬遜地區的原住民土地，進行礦產勘探法案。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天接受北部羅賴馬州（Roraima）地方電台訪問，捍衛有關法案，並批評原住民土地的劃分和使用。

波索納洛表示，法案一經通過，且獲得原住民同意後，礦業和能源部就可以根據公共需求勘探礦產或建造水力發電廠。

里約熱內盧聯邦農村大學土壤（UFRRJ）系教授宗塔（Everaldo Zonta）評估指出，亞馬遜地區原住民土地的礦藏存在技術挑戰，因為是一種不易獲得的鉀，不是因為環境問題，而是一種以鹽水形式存在的鉀，巴西還沒有純熟的提取技術。

巴西依賴進口氮肥、磷肥和鉀肥來保證農業生產，用於改善土壤並確保農作物收成增加。

哈喬和宗塔指出，巴西的鉀肥產量直到1990年都是自給自足，隨著糧食產量增加，化肥消費量也增加，但巴西產量卻未跟上需求。

兩位教授一致認為，巴西政府亟需制定國家鉀肥開採政策。農業部預計近期推出一項國家肥料計畫。

哈喬相信，俄烏戰爭顯示投資巴西市場的重要性，但需要鼓勵措施才能與主導銷售的國際巨頭展開競爭。聯邦政府正在籌備的肥料計畫涉及幾個有關稅收的問題，例如在巴西生產肥料得支付8%的貨物流通稅，但如果進口就不用繳稅。

哈喬表示，這種差異化的待遇讓人百思莫解，需要採取長期行動和公營銀行資貸。宗塔則強調對尋求肥料解決方案的研究予以投資的重要性。

不過全國化肥推廣協會（Anda）宣稱，巴西生產商只有3個月的化肥庫存；協會與聯邦政府保持對話以解決問題，並希望俄烏戰爭能夠盡快結束。（編輯：陳惠珍）1110309