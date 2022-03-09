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聯合國：過去24小時逃離烏克蘭難民逾14萬人

2022/3/9 21:07
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（中央社日內瓦9日綜合外電報導）聯合國（UN）今天公布的數據顯示，過去24小時，逃離烏克蘭的難民逾14萬人。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有215萬多人逃離當地。

聯合國難民署（UNHCR）網路專頁今天紀錄的難民人數為215萬5271人，比昨天的人數多了14萬3959人。

聯合國難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）表示：「在單調的統計數據背後是200萬個分離、煎熬和失去的故事。」

葛蘭第說，許多家庭被這場「殘酷的戰爭」無意義地拆散，陷入「絕望和無法想像的苦難中」。

有關當局和聯合國預期，隨著俄羅斯軍隊深入烏克蘭，特別是在逼近首都基輔時，逃離烏克蘭的人數將更多。

俄羅斯進攻前，烏克蘭中央政府掌控地區的人口超過3700萬人。

根據聯合國難民署數據顯示，從烏克蘭逃往波蘭的難民累計約129萬4903人，占逃離烏克蘭的難民五成以上。

約23萬5745人逃到鄰近國家後，轉往其他歐洲國家。

匈牙利收容約20萬3222人，占逃離烏克蘭難民近10%，比昨天多了1萬1874人。斯洛伐克目前收容烏克蘭難民約15萬3303人。俄羅斯則是有9萬9300人穿越烏克蘭邊境而來。

羅馬尼亞目前容納了烏克蘭難民約8萬5444人，摩爾多瓦則收容約8萬2762名難民。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110309

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