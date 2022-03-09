克宮指控美國發動經濟戰 嚴肅思量如何回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科9日綜合外電報導）克里姆林宮今天指控美國對俄國發動經濟戰，透過能源市場製造混亂，並警告美國，俄國正嚴肅思量該如何回應美方祭出的俄國石油和能源進口禁令。

俄國入侵烏克蘭後，西方國家對幾乎整個俄國金融和企業體系實施癱瘓性制裁，導致俄國經濟面臨1991年蘇聯瓦解以來的最嚴重危機。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）認為，西方的制裁是「胡作非為」，擾亂全球市場，且特別警告，不清楚全球能源市場的混亂將會持續多久。

培斯科夫說：「這是胡鬧，西方國家播下胡作非為的種子，當然這讓情況變得非常困難，迫使我們嚴肅思考。」

被問到美國總統拜登宣布禁止進口俄國石油等能源產品時，培斯科夫表示，俄國一向是，過去和未來都會是可靠的能源供應國。

培斯科夫表示，不過，莫斯科現在會非常嚴肅思考該如何回應。

培斯科夫說：「拜登總統宣布那些決定後，情況需要更深入分析。如果你問我俄國將會做什麼，俄國將會採取一切必要措施捍衛本身利益。」

他說：「美國確實已對俄國宣布經濟戰，且正在發動經濟戰。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110308