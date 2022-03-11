日本防衛省：北韓近兩次試射ICBM等級彈道飛彈

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府防衛省今天表示，北韓2月27日及3月5日試射的兩次彈道飛彈，都屬洲際彈道飛彈（ICBM）等級。這兩次試射可能是在執行最大射程測試之前，為驗證某些功能而進行。

日本TBS電視台報導指出，這兩次試射的ICBM等級彈道飛彈，與北韓2020年10月閱兵所展示的武器相同。防衛省原先對外表示，北韓這兩次試射可能屬於與「偵察衛星」相關的某些試驗。

不過，防衛省上午表示，這兩次試射有可能是在執行最大射程測試之前，以驗證某些功能為目的先行試射。

日本政府對此強烈譴責，稱「北韓連串行動威脅國際社會和平與安全，斷難接受」。

日本放送協會（NHK）報導提到，北韓上次試射射程逾5500公里的ICBM等級彈道飛彈，是在2017年11月。

日媒日前引述分析指出，北韓可能利用發射人造衛星作為幌子試射洲際彈道飛彈，相關國家持續強化警戒。

發射搭載在長程火箭上的偵察衛星，其主要技術與試射洲際彈道飛彈相似。有分析指出，北韓試射射程涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈，可能迫在眉睫。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110311