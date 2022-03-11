美強化與哥倫比亞關係 認定為非北約盟國

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登加強與哥倫比亞關係，為雙方更緊密的軍事和商務關係敞開大門，今天認定哥倫比亞是美國「主要的非北大西洋公約組織盟國」（major non-NATO ally）。

拜登與哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）面對面會談，四周圍繞著兩國部會首長與高層官員。拜登形容哥倫比亞是美國「不可或缺的」夥伴。

他稱哥倫比亞是南美洲經濟發展與捍衛民主的「基石」，並感謝杜克在兩週前「第一時間譴責」俄羅斯入侵烏克蘭。

美國授予約15個國家「主要非北約盟國」（MNNA）頭銜，這具有法律效力，允許這些國家使用特定國防與貿易特權，但不像是對北約會員國，美國並不保證提供軍事保護。

美國與哥倫比亞鄰國委內瑞拉之間關係最近可能解凍，但美哥兩國領袖都未公開觸及這個可能影響雙邊友好關係的議題。

哥倫比亞與委內瑞拉關係高度緊張，而委國又是俄羅斯在南美地區的盟友，俄國目前因為入侵烏克蘭正遭遇國際批評與制裁。

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委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於2018年大選贏得連任，至今未獲白宮承認，不過最近美國高層官員訪問委國首都卡拉卡斯後，兩名在委內瑞拉服刑的美國人隨後獲釋，兩國關係看似出現了轉捩點。

美國從2019年禁運委內瑞拉石油至今。而莫斯科入侵烏克蘭後，美國禁止俄國石油進口，華府正想辦法尋找替代油源。白宮已證實「能源安全」將列入和卡拉卡斯的會談議題，此舉引起外界揣測，美國可能重啟委國石油進口。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1110311