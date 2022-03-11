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印度陸軍直升機墜毀 駕駛員1死1傷

2022/3/11 21:26
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（中央社記者林行健新德里11日專電）印度媒體今天報導，印度陸軍一架「印度豹」（Cheetah）直升機上午在克什米爾與巴基斯坦交界處附近墜毀，正駕駛不幸死亡、副駕駛受重傷。報導稱，失事原因尚在調查中。

克什米爾自由報（Free Press Kashmir）引述不具名官員說，直升機失事地點位於克什米爾北部的班迪波拉地區（Bandipora），正駕駛和副駕駛都及時彈出直升機外，但前者傷重死亡，後者送醫救治，情況穩定。

另一方面，印度最大通訊社「印度新聞信託社」（Press Trust of India）則稱，這架直升機當時正準備載運患病的邊界部隊成員，但在準備降落時突遇怪風，導致「飄移」失事。

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印度豹直升機是由印度國營印度斯坦航空公司（HAL）生產，1976年就已開始在印度各軍種服役，作運輸、救難、緊急醫療等用途, 是少數配備乘員彈射功能的直升機種。

去年8月及9月，兩架同型直升機分別在查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）的山區和水庫墜毀，計有4名駕駛員喪生；接下來又於12月8日發生重大直升機事故，包括印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）夫婦在內共13人罹難。（編輯：周永捷）1110311

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