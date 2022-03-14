紐約仇恨亞裔犯罪增加 僑界自保學習防身技能

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，紐約仇恨亞裔犯罪明顯增加。華埠居民不願活在暴力陰影下，開始化被動為主動，在中華公所協助下集體學習自衛防身技能。

為提升華人社區民眾在外自我防範意識與安全，紐約中華公所今天與Stand Out等非營利組織合辦免費自衛防身課程，吸引約30人參加。這是擔任輔警近19年的曾偉康月初接任公所主席以來，首次舉辦公共安全相關活動。

一個半小時課程中，教練傳授融合詠春拳、柔術等門派的防身技能，鼓勵學員以柔克剛，靈活運用手、腳、膝蓋防身，不要畏懼近距離接招及身材比自己高大的攻擊者。

身為行銷顧問的李小琪在課程結束後向中央社表示：「鑑於紐約現況，尤其我身為亞裔女性，我缺乏安全感。很高興有機會報名參加，學習一些基本防身動作。華埠提供這項課程，讓人覺得整個社群團結一心，一同學習基本生存技能。」

高中時期曾學習跆拳道的李小琪感嘆說：「都已經2022年了，我們還得學這些東西維護自身安全，坦白說有點嚇人。」

李小琪的憂慮是紐約亞裔乃至於華人社群的寫照。根據紐約市警局統計，2021年發生131起鎖定亞裔人士的攻擊事件，遠高於2020年的28件。有些事件因當事人或目擊者未報案而沒被察覺，也沒有被歸類為仇恨犯罪，因此實際件數可能高於警方數字。

今年1月，亞裔女性高慧民（Michelle Alyssa Go）在時報廣場站月台等車時被一名遊民推落軌道，遭進站列車輾斃，再次掀起美國社會對仇恨亞裔犯罪的關注。此後紐約又發生多起亞裔人士遭攻擊甚至喪命的憾事，治安已成為市民衡量市長亞當斯（Eric Adams）施政表現的重點。

策劃中華公所自衛防身活動的劉芳湲（Mary Liu）、郭曌斌（Ben Guo）都是華裔新生代，他們運用美國國務院「公民外交行動基金」（Citizen Diplomacy Action Fund）資助所得，期望從人身安全著手，替華人社區盡一份心力。

被問及是否覺得生活在紐約變得較不安全，劉芳湲回答，深夜回家時她會盡量走人多的路線，也聽聞有人用種族歧視字眼對自己的好友吼叫，但她認為生活在紐約「還算是安全」。

郭曌斌認同劉芳湲看法，並說COVID-19疫情爆發兩年來，紐約逐漸興起仇恨亞裔的心態。在此情況下，更多人積極推廣自衛防身課程，他認為增進及溫習防身技巧有其重要性。（編輯：韋樞）1110314