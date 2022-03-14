聯準會本週決策會議 料升息1碼

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）本週將舉行眾所矚目的決策會議，外界預期Fed篤定升息1碼。然而，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，甫從疫情打擊谷底復甦的經濟受到衝擊，Fed之後的利率動向備受關注。

現在看來，去年12月的時局簡單多了，只有疫情必須憂心。Fed官員商討如何運用適度的升息來緩和通膨，當時經濟和勞動市場一片欣欣向榮。

如今疫情危機尚未完全結束，再加上俄烏戰事，Fed本週召開決策會議，必須衡量原本一片看好的經濟前景受到多大的衝擊，以及他們原本希望的經濟「軟著陸」是否渺茫，甚至無望。

路透社報導，Fed在16日結束為期兩天的決策會議後，將在美東時間下午2時公布最新政策聲明，並更新季度經濟預測數據。聯準會主席鮑爾（Jerome Powel）則訂於會後半小時舉行記者會。

聯準會本週會議幾乎篤定將宣布升息1碼。更重要的是會後公布的預測數字，這將顯示Fed官員認為今、明和後年美國必須升息到什麼樣的程度，才能抑制已衝破他們預期的通膨。

如果Fed對聯邦資金利率的展望超越中性水準2.5%，代表聯準會公開市場操作委員會（FOMC）的內部氣氛已然轉變，認為必須冒著經濟衰退風險，出手遏止通膨。

相較之下，去年12月大多數Fed官員認為截至2024年之前，利率僅需升至2.1%。

以沛里（Roberto Perli）為首的派柏桑德勒公司（Piper Sandler & Co）分析師寫道：「毫無疑問FOMC將開始升息…而大家想知道的是Fed的下一步？」

如果最新的預測顯示未來幾年聯邦基準利率高於2.5%，「代表多數FOMC委員十分憂心通膨，不在乎冒著經濟衰退風險，想儘快出手抑制通膨。不用說，這會是非常強硬的做法」。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110314