王毅談烏克蘭局勢：不希望制裁使中方受到影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海15日電）中國外交部長王毅14日分別與西班牙及印尼的外長通電話，就烏克蘭局勢交換意見。王毅明確表示不希望制裁使中方受到影響，並透露出中國不會單獨斡旋俄烏戰事。

根據中國外交部網站今天發布的內容，王毅與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）通話，西班牙方面表示希通過對話以及外交方式盡快結束戰爭。中國是聯合國安理會常任理事國，希望中方為促進和平發揮積極作用。

王毅則說，中國從烏克蘭危機爆發第一天起就以「自己的方式」勸和促談。中方期待俄烏第4輪和談能夠取得各方都能接受的新進展，為結束衝突積累有利因素，打開和平的大門。

王毅批評，「一些勢力不斷抹黑中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場，製造了各種虛假信息」。他表示，中方將繼續在「多邊場合」為烏克蘭危機的和平解決發揮建設性作用。

王毅重申中方立場，並表示中方一貫反對使用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁，這將使國際規則受到破壞，也會給各國的民生帶來損害。「中國不是危機當事方，更不希望制裁使中方受到影響，中方有權利維護自身的正當合法權益。」

此外，王毅也與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）通電話。

據中國外交部網站，勒特諾表示，印尼堅持尊重別國主權和領土完整，呼籲盡快停止戰爭，鼓勵對話，印尼願就此與中方加強溝通協調。印尼是20國集團主席國，認為G20建立的初衷是促進國際合作，應更關注宏觀經濟和發展事務。

王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的一貫立場，表示中方將按照習近平主席提出的「四個應該」，以自己的方式，為緩解局勢、推動和談、防止出現人道主義危機繼續發揮建設性作用。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王毅也提到，在當前形勢下，更應珍惜東亞和亞太地區和平穩定局面。中方支持把以東協為中心的區域合作架構進一步做強、做大。歡迎域外國家為地區和平穩定發揮積極作用，但不應允許「把陣營對抗引入到本地區」、將中小國家作為大國對抗的工具。

此前，王毅7日於13屆全國人大5次會議舉行的記者會曾批評美國的「印太戰略」是企圖搞「印太版的北約」，衝擊以東協為中心的區域合作架構，損害地區國家的整體和長遠利益。（編輯：周慧盈）1110315