北韓疑試射彈道飛彈 南韓研判發射後立即失敗

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本防衛省相關人士表示，北韓上午發射疑為彈道飛彈的物體，不過稍晚表示未偵測到彈道飛彈；南韓軍方指出，北韓上午發射「飛行物體」，但看似立即失敗。

路透社報導，美軍印太司令部今天發布聲明譴責北韓發射彈道飛彈，呼籲平壤當局不要採取進一步破壞穩定的行動。

日本放送協會（NHK）報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，北韓今天上午9時30分左右，從首都平壤郊外的順安（Sunan）地區發射一枚飛行物體，但推測發射後立即失敗。

南韓軍方人士說，北韓發射的飛行物體並未朝上升，正與美軍進行詳細分析。

內閣官房長官松野博一上午在記者會上表示，目前未偵測到有彈道飛彈飛行，日本政府將持續與美國、南韓緊密合作，收集情報與提高警戒。

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北韓今年已10度試射飛彈，2月27日與3月5日同樣從順安各發射1枚彈道飛彈。北韓聲稱是在進行開發偵察衛星的測試，不過防衛省研判北韓可能在測試新型洲際彈道飛彈（ICBM），且有可能試射第3次。

北韓在今天試射飛彈前，曾在順安附近設置彈道飛彈發射車（TEL），南韓媒體本月14日曾報導指北韓最快可能在本週試射1枚洲際彈道飛彈；今天若試射失敗，預期近期可能再度試射，南韓軍方已加強警戒。（譯者：顧荃、曾依璇/核稿：張曉雯）1110316