再祭制裁 日本擬取消俄羅斯最惠國待遇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本政府有意再制裁持續入侵烏克蘭的俄羅斯，已確定將取消俄國「最惠國待遇」的政策方針，預計日本首相岸田文雄今天將正式宣布，並以國會本會期完成相關修法為目標。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。

最惠國待遇是世界貿易組織（WTO）明定的基本原則，一旦某一個WTO成員國給予另一個成員國在貿易及關稅上最有利待遇時，也必須給予其他成員國相同待遇。

俄國2012年加入WTO，日本、美國等成員國都給予俄國最惠國待遇。

日本政府未來不給予俄國最惠國待遇後，對俄國螃蟹進口關稅可能從目前的4%提高到6%、海膽關稅從7%提高到10%、鮭魚關稅從3.5%提高到5%。至於日本主要進口的俄國液化天然氣（LNG）及煤炭等，則是從給予最惠國待遇前起就未課徵關稅。

七大工業國集團（G7）3月11日發表聯合聲明，載明各國持續進行取消俄國最惠國待遇手續。加入WTO的日美英及歐盟等14個國家與地區，也在3月14日發表聯合聲明，採取包括取消最惠國待遇在內的「所有必要行動」。

每日新聞報導，日本政府官員表示，從整體來看，取消最惠國待遇對俄國的制裁效果預料不大。因此，日本政府也在檢討是否要禁止俄國水產品等進口。

外交管道人士說，這比起變動關稅稅率的制裁效果要來得大；不過，禁止進口俄國產品無可避免將影響民眾生活，日本政府將持續關注情勢發展。

日本瑞穗資訊綜研（Mizuho Research & Technologies）首席研究員菅原淳一說，這種表示將俄國排除在全球貿易體制外的想法，「政治上的意義較大」。由於還有匯率變動等重要因素，單是改變關稅稅率制裁效果不大，也有可能禁止部分品項產品進口。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110316