援引911與珍珠港攻擊 澤倫斯基盼拜登做和平領袖

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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）烏克蘭總統澤倫斯基今天援引美國曾經面臨的911與珍珠港攻擊，盼美國能感同身受，他呼籲在烏克蘭設禁航區或提供武器，協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並喊話美國總統拜登做和平領袖。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天透過視訊方式，向美國國會發表歷史性的演說。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在開場介紹時，還以烏克蘭語向他表達敬意，出席的國會議員也全體起立鼓掌，向奮勇抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭表達支持。

他在演說中訴求美國曾發生的珍珠港攻擊與911恐攻事件，期望美國能設身處地為烏克蘭著想，「就像沒有人預料的那樣，你無法阻止。我們的國家每天都在經歷同樣的情況，就在此時此刻」，「俄羅斯已經把烏克蘭的天空變成成千上萬人的死亡之源」。

澤倫斯基還借用美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的「我有一個夢」名言表示，「我有一個需求，我需要保護我們的天空，我需要你們的決定、你們的協助。」

澤倫斯基一如預期呼籲在烏克蘭上空設立人道禁航區，若是無法滿足這一需求，他也期望美國能提供戰機與防空武器，以強化烏克蘭空域保護民眾、自由與土地。

他並呼籲美國做出更多行動，制裁所有俄羅斯政治人物。他也呼籲美國企業離開俄羅斯市場，因為「充斥我們的鮮血」，他呼籲美國國會議員帶頭施壓，以確保俄羅斯不會收到任何可以用來摧毀烏克蘭的一分錢」。

澤倫斯基也倡議設立新機構，一個有能力立即停止衝突，在24小時內提供所有必要援助，甚至武器，給予制裁、人道支持、政治支持、財政與維持和平、迅速拯救世界、生命所需的一切。

澤倫斯基並在演說中公布一段畫面，讓外界看見戰前與戰時的烏克蘭，民眾生活從平靜、歡笑到城市遭到砲火攻擊的劇變與戰爭的殘酷，畫面最後再度訴求「關閉烏克蘭天空」。

他最後並以英文向美國總統拜登（Joe Biden）喊話表示，你是一國領袖，「希望你成為世界領袖，成為世界領袖意味著成為和平領袖」。

儘管受到美國兩黨的全力支持，行政部門與國會都推出多項制裁、軍援措施，也承認提供更多協助，但對於在烏克蘭上空設置禁航區與提供戰機等訴求，拜登政府與許多國會議員態度多所保留，擔憂會讓美國捲入戰爭。（編輯：高照芬）1110316