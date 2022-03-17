北韓官媒一片沉默 間接證實試射失敗

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（中央社首爾17日綜合外電報導）北韓16日上午疑似試射洲際彈道飛彈，但飛彈發射不久後即在首都平壤上空爆炸，因此南韓認為本次試射失敗。北韓官媒今天也一反常態地保持沉默，間接證實首爾的推測。

法新社報導，根據南韓軍方說法，北韓16日上午自首都平壤的順安（Sunan）地區試射1枚疑似洲際彈道飛彈（ICBM）的不明物體。平壤約有300萬人居住。

上述物體發射後不久隨即爆炸。據總部位於首爾的「北韓新聞」（NK News），不明物體的碎片落在平壤或附近地區，淡紅色的球狀煙霧在天空中掠過。

依照慣例，北韓官媒（包括勞動新聞和北韓中央通訊社）通常會在發射後24小時內發布成功試射相關報導，還會附上照片。

不過，北韓國營媒體17日並未報導本次測試。這是在嚴厲的國際制裁下，今年的第10次試射行動。

南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）告訴法新社：「北韓一直大力宣傳領導階層的功績，他們不希望失敗行動曝光。」

美國和韓國先前就曾警告，北韓正準備在2017年後首次發射洲際飛彈，並可能偽裝成太空發射行動。

北韓將於4月紀念已故領導人金日成（現任領導人金正恩的祖父）110歲冥誕（4月15日）。過往北韓經常透過閱兵或試射行動來紀念重要節日。

鄭相昌說：「北韓希望在4月15日前維持節慶氣氛。領導階層不希望一般民眾受到此類負面消息影響。」

分析人士指出，16日試射失敗的飛彈就是所謂的「怪物飛彈」，即可攜帶多枚彈頭的「火星-17型」（Hwasong-17）洲際彈道飛彈。

此前平壤在今年內測試了一系列被禁武器，包括7次試射飛彈，以及2次發射「偵察衛星」。上週韓國和美國表示，平壤宣稱的「偵察衛星」實際上也是一種新的洲際飛彈系統。

北韓先前已因其飛彈和核武計劃遭受嚴厲國際制裁。華盛頓強調，最近的試射行動「嚴重升級」，因此北韓將會受到懲罰。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110317