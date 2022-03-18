拜習通話前 環時放話：決不接受美國威脅脅迫

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（中央社台北18日電）美中領導人將於今晚9時通話，中共對外官媒環球時報下午引述中國不具名官員，批評美方一些高官這兩天又針對烏克蘭問題密集向中方「潑髒水」，揚言「中方決不接受美國威脅脅迫的做法」。

環球時報下午3時發出題為「中方：決不接受美國借烏克蘭問題脅迫，如損害中企個人合法權益，必強有力回應」的報導。

報導引述中方不具名官員表示，中國國家主席習近平主席將於18日晚同美國總統拜登就中美關係和烏克蘭局勢交換看法。「這是美方提出來的」。從發展中美關係以及在烏克蘭問題上勸和促談、敦促美方採取正確立場的需要出發，中方同意了美方這一提議。

這名官員稱，不出所料，美國一些高官這兩天又密集發表不負責任的言論，散播虛假消息，在烏克蘭問題上不斷向中方「潑髒水」，大搞施壓脅迫。這種做法已經成為美方在中美高層接觸前的標配，很不道德，也不負責任。

官員並稱，烏克蘭危機爆發以來，中方一直從事情本身的是非曲直出發，做出獨立自主的判斷和建設性努力，秉持一貫外交政策，尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，重視各國合理安全關切，支持一切有利於和平解決危機的努力。

官員還稱，作為這場危機的「始作俑者」和直接相關方，美方應該做的是，好好反思一下自己扮演的角色，反思一下美方迄今發揮的作用，切實承擔起歷史責任，為解決烏克蘭危機拿出實實在在的行動，取信於國際社會。

這名官員揚言，「中方決不接受美國威脅脅迫的做法」。如果美方採取的措施損害中方的正當利益，損害中國企業和個人的合法權益，中方不會坐視不管，必將作出強有力的回應。「美方對此不要有任何幻想和誤判」。

官員表示，中方也會繼續敦促美方言而有信，落實拜登關於不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗的承諾。

官員最後稱，中方敦促美方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與中方一道落實兩國元首共識，推動中美關係早日回到健康穩定發展的正確軌道。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110318