日相岸田訪印度 擬訴說經濟制裁俄國必要性

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天出訪印度及柬埔寨，日媒報導，岸田除重申「（俄羅斯）侵略烏克蘭是違反國際法的暴行」，預料也將在與印度總理舉行領袖會談時，訴說經濟制裁俄國必要性。

日本經濟新聞報導，岸田今天上午在東京羽田機場搭乘專機出訪印度及柬埔寨，預計下午在印度首都新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行領袖會談，雙方將就俄羅斯入侵烏克蘭進行商議。岸田預計3月21日返回日本。

岸田出訪前在羽田機場受訪時重申，「侵略烏克蘭是違反國際法的暴行」、「絕不容許在印度太平洋地區透過武力片面改變現狀，希望確實地確認我們和國際社會的團結」。

印度跟俄羅斯在軍事及經濟方面有合作關係，且印度曾在聯合國安理會通過譴責俄羅斯決議時棄權。因此，岸田此行將透過領袖會談訴說經濟制裁俄羅斯的必要性等。

印度跟日本、美國及澳洲同為「四方安全對話」（Quad）聯盟成員，岸田也將確認彼此朝實現「自由且開放的印度太平洋」進行合作，並就最快預計5月將舉行的Quad領袖會談持續協調。

岸田今天也將出席一場官方及民間共同參與的經濟論壇，宣布官民合計將提出5兆日圓（約新台幣1.19兆元）投資目標，增加直接投資金額及進軍企業家數。希望透過持續完備交通基礎設施等工作，提高日本企業赴當地設廠的誘因。

有關日印2020年簽署讓自衛隊和印度軍方可在必要時互相提供食物與燃料的「物品勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross Servicing Agreement, ACSA），岸田此行也將和莫迪確認推動狀況。日印雙方還將針對早日舉辦外交及防衛部長級會談（2加2會談）進行協商。

另外，雙方也將在致力減碳方面簽署能源合作文件，並在數位及醫療合作方面進行協商。

結束印度行程後，岸田20日將轉往柬埔寨首都金邊跟柬埔寨總理洪森（Hun Sen）會面；柬埔寨今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國。

ASEAN成員國包括越南等跟俄羅斯關係很深的國家，岸田此行將呼籲跟對俄國採取制裁措施的日美及歐洲國家進行合作。

日本也將強化跟柬埔寨的雙邊關係，提出擴大針對當地像港灣等重要基礎設施的政府開發援助（ODA）。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110319