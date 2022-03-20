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教宗造訪梵蒂岡兒科醫院 為烏克蘭病童祈禱

2022/3/20 10:54
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（中央社羅馬19日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天現身羅馬一家兒科醫院，探望在院中接受治療的烏克蘭難民兒童。

路透社報導，梵蒂岡今天發布的其中一張照片顯示，教宗和一名女病童說話，女孩的頭部全都被包紮起來，喉部看似有插管。

梵蒂岡表示，目前約有19名烏克蘭兒童在耶穌聖嬰醫院（Bambino Gesu）的兩家分院接受治療，有些病童在危機爆發之前就診斷出腫瘤、神經系統方面的疾病，並於俄國入侵烏克蘭後旋即逃出國；另外有些女孩是在戰爭爆發後嚴重受傷。

梵蒂岡表示，自俄國侵烏以來，大約有50名烏克蘭孩童在這家醫院接受過治療。

法新社報導，教宗昨天發訊息指出：「孩童的血和淚，男男女女在捍衛國土或逃離轟炸所受的苦難，正震撼著我們的良知。」

教宗今天稍早對兒童唱詩班講話時表示：「讓我們為他們禱告...為那些因戰爭受傷、正在耶穌聖嬰醫院治療的孩子們祈禱。」

教宗說：「這是艱難的時刻，在羅馬的我們將協助他們好起來。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110320

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