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高盛維持聯準會今年升息7次預測 估明年再升5次

2022/3/21 17:55
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（中央社紐約21日綜合外電報導）華爾街投資銀行高盛（Goldman Sachs）預測，美國聯邦準備理事會（Fed）2023年將會5度調升利率，且渴望將聯邦基金利率調升至比目前評估的中性利率更高的水準。

聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）上週升息一碼（0.25個百分點），為2018年以來首度升息；並宣布積極的升息計畫，打算明年將借貸成本調高至限制性貨幣政策的水準。

這也意味，美國央行的貨幣政策立場，從原本與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊搏鬥，轉為對抗通貨膨脹過熱及烏克蘭戰爭對經濟帶來的風險。

高盛經濟學家哈齊亞斯（Jan Hatzius）預測，基於經濟成長展望轉強，加上聯準會官員已釋出訊號，渴望將利率上調至高於央行評估的中性水準，因此聯邦公開市場委員接下來每次政策會議都還會升息，直到2023年第一季；接著第2季再轉為一季升息一次。

根據哈齊亞斯20日發布的客戶報告，他維持聯準會今年會7度升息一碼的預測。不過他也表示：「我們持續認為，目前存在（聯準會）可能在某時刻一舉升息50個基點（2碼）的重大風險。這將使得政策利率提前達到我們預估的最終水準（即3%至3.25%）。」

高盛的經濟學家並預測，美國實質家戶收入將在今年第4季達到年增0.5%。而「2022年實質支出成長面臨的最大不利因素，包括政府移轉性支付下降及通貨膨脹率高漲，這些將對實質收入成長構成顯著壓力。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110321

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