共享民主價值 德財長建議與美重啟自貿協定談判

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（中央社記者林育立柏林21日專電）俄羅斯入侵烏克蘭牽動全球地緣政治，為避免受制於獨裁國家，德國財政部長林德納呼籲歐盟與共享民主價值的美國重啟自由貿易協定的談判。

歐盟與美國2013年開啟「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」（TTIP）談判。不過，雙方在政府採購、環保和消費者保護標準、貿易爭端仲裁等意見嚴重分歧，加上歐盟內部反彈聲浪不斷，談判在2016年中斷，從此這份自由貿易協定就胎死腹中。

俄國2月24日揮兵入侵烏克蘭，撼動歐洲地緣政治。為避免繼續受制於獨裁統治的俄國，歐盟國家努力在經濟上俄羅斯脫鉤，各大企業全面撤出俄國，大西洋彼岸的美國自然成了歐洲的當然夥伴。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）接受今天出刊的「商報」（Handelsblatt）訪問時呼籲，歐盟和美國應重新展開自由貿易協定的談判，「當前危機凸顯與共享相同價值夥伴進行自由貿易的重要性」。

曼罕歐洲經濟研究所（ZEW）所長溫巴赫（Achim Wambach）也指出，從原物料短缺和戰略依賴性的角度來看，歐盟有必要與更多國家、尤其美國這樣的盟邦簽署自由貿易協定。

德國的智庫還研判，烏克蘭戰爭結束後，中國可能在經濟上加速與西方脫鉤，因此有必要未雨綢繆。

基爾世界經濟研究所（IfW）專家史坦默（Vicent Stamer）指出，中國市場可能不如過去，有必要及早尋找替代的市場，當前動盪時代凸顯歐美自由貿易協定的急迫性。

柏林德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝也認為，鑑於全球民主和獨裁體制的競爭，最好的策略是強化大西洋兩岸關係，與美國簽署自由貿易協定能增加歐盟與中國談判的籌碼。

高度仰賴中國市場的德國福斯汽車（Volkswagen）已決定將目光轉向美國，總裁迪斯（Herbert Diess）日前表示，準備將在美國市場的市占率從目前的4%提高到10%。（編輯：高照芬）1110321