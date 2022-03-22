東帝汶總統選舉 諾貝爾獎得主霍塔領先但未過半

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（中央社東帝汶狄力22日綜合外電報導）東帝汶官員說，諾貝爾和平獎得主霍塔（Jose Ramos-Horta）在上週末的總統選舉中取得壓倒性領先，但得票率沒有過半，以致這個東南亞最年輕國家將舉行第2輪投票。

法新社報導，昨天公布的初步計票結果顯示，72歲的革命英雄霍塔的得票率達46.58%，勝過現任總統、前游擊隊戰士古特瑞斯（Francisco Guterres）的22.16%。

最高選舉官員布蘭柯（Acilino Manuel Branco）在電視上說，所有選票都已統計完畢，現在必須經由東帝汶選舉委員會核對與確認後，才能公布最終投票結果。

如果確認沒有候選人得票率過半，第2輪投票將在4月19日舉行，勝選者將在5月20日東帝汶脫離印尼獨立20週年當天就職。東帝汶是前葡萄牙殖民地，曾被印尼占領24年。

選民19日前往投票所投票，從16位候選人中選擇將擔任5年任期的總統人選，這是東帝汶史上戰況最激烈的選舉。

東帝汶多數的政治活動通常都會陷入暴力與衝突，但觀察人士說，這場選舉順利舉行，沒有發生任何事件。

歐洲聯盟選舉觀察團（European Union Election Observation Mission）首席觀察人士德維薩（Domenec Ruiz Devesa）在新聞稿中說：「東帝汶舉行了可信、透明與和平的選舉。」

霍塔因為尋求和平解決東帝汶衝突，於1996年獲頒諾貝爾和平獎，他2007年到2012年擔任東帝汶總統，現在復出參選挑戰古特瑞斯。（譯者：張曉雯/核稿：陳正健）1110322