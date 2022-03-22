巴基斯坦建議中國和伊斯蘭國家 調停俄烏戰爭

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（中央社伊斯蘭馬巴德22日綜合外電報導）巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天建議親密盟友中國和伊斯蘭國家調停俄烏衝突，設法促成停火。

伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行第48次外長理事會（Council of Foreign Ministers），有600多位代表與會，中國外長王毅受邀擔任特別來賓。

伊姆蘭汗在會議中表示：「在伊斯蘭合作組織舉行外長會議期間，容我建議我們應該思考…我們可以如何調停、如何促成停火。」

「我想要討論伊斯蘭合作組織，或許跟中國一起，如何能介入，試著阻止這場衝突，如果衝突持續下去，勢必會對世界其他地方造成重大後果。」

伊姆蘭汗做此宣布數小時前，中國外交部發表聲明表示，中國和巴基斯坦都「對（俄羅斯）單邊制裁的外溢影響」感到擔憂。

中國沒有譴責俄國入侵烏克蘭行為，不過中國有對這場戰爭表示擔心。中國副外長樂玉成19日表示，西方國家對俄國的制裁「越來越離譜」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110322