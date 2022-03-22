艾未未跨足歌劇搬演杜蘭朵 劇情風格切合烏戰時事

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（中央社羅馬22日綜合外電報導）中國異議藝術家艾未未今天在義大利首都羅馬開創生涯歌劇導演創作，重新詮釋了義大利名歌劇作曲家普契尼未完成遺作「杜蘭朵」，當中血腥和專制劇情正巧呼應俄烏戰爭時事。

法新社報導，艾未未執導的「杜蘭朵」（Turandot）今天在羅馬歌劇院（Teatro dell'Opera di Roma）首演。這齣製作原本2020年就要推出，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後。

如今遇上俄羅斯侵略烏克蘭戰事，而「杜蘭朵」情節又充斥流血和專制元素，加上這齣製作的樂團指揮是來自烏克蘭的女指揮家利尼夫（Oksana Lyniv），使得它的上演正是時候。

64歲的艾未未以利用裝置藝術、雕塑和攝影作品，來譴責威權及宣揚人權和言論自由而聞名。製作歌劇演出重新詮釋「杜蘭朵」，與他的創作題材風格契合。

普契尼（Giacomo Puccini）這部陰鬱歌劇，劇情圍繞冷酷且復仇心強的中國公主杜蘭朵。想娶她的人得解開她提出的3個謎語，只要答錯一個就會被處死。

從開場充滿不祥預兆的5個音符，觀眾便投入了「杜蘭朵」充滿未知和暴力的世界，艾未未也一刻不讓觀眾喘一口氣。

難民、被犧牲受害者等角色，都是提供艾未未創作的素材。他利用強有力的影片畫面，來凸顯「杜蘭朵」當中瀰漫的國家勢力威脅。

艾未未將舞台布置成一座充滿未來感城市變成斷垣殘壁，後方用投影呈現近來新聞事件畫面，包括戴口罩穿隔離衣的醫護人員、涉水過河難民、鎮暴警察與香港示威者對峙，以及被柵欄圍起的移民。

艾未未上週對媒體表示：「我們現在還會身處這些（領土）衝突之中，令人無法想像。歐洲正在經歷巨大的人類困境，有300多萬烏克蘭人因為俄羅斯造成的戰爭而被迫離開家園。」「我們正處在2場危機當中。」

44歲的利尼夫是指揮界明日之星，她去年才成為德國地位崇高的貝羅伊特音樂節（Bayreuth Festival）歷來首位參與的女指揮家。如今由母國陷入戰亂的她來指揮這齣「杜蘭朵」的樂團，更能凸顯歐洲爆發戰爭下這部作品上演的即時性。

利尼夫說，艾未未強烈的視覺符號風格，與普契尼的創作意圖完美契合。她還表示，自己8年前在烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa）首度指揮「杜蘭朵」，而敖德薩的交響樂團、芭蕾舞團和合唱團許多成員現在都在保衛國家。

艾未未說，在這樣的特殊時刻，「像我們這樣的藝術家還能活著」、還能為了捍衛和平發聲，是一個恩典。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110322