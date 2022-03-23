越南判刑時事評論員反國家罪 人權組織籲勿迫害

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越南的經濟與社會一直在成長進步，但言論空間有限，越南當地媒體必須聽黨指揮。圖為2021年1月22日越共13大採訪現場，媒體正在接受進入會場前的安全檢查。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月23日

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）河內市人民法院今天以從事「反國家活動」罪名，判處時事評論者黎文勇有期徒刑5年。人權組織認為越南應當收回對黎文勇的指控，呼籲國際敦促越方以接受批評取代迫害。

越南官媒越通社（VNA）報導，河內市人民法院今天開庭，一審以「宣傳反對越南社會主義共和國」的罪名判處51歲的黎文勇（Le Van Dung）有期徒刑5年；此外，黎文勇刑滿後還要被管制5年。

在短短幾個小時的庭審中，黎文勇承認當局對他的所有指控，但不認為自己有犯罪。

路透社指出，儘管越南進行全面經濟改革，社會也愈來愈開放，但執政黨越南共產黨依舊對媒體採取嚴格審查，並且幾乎不接受批評。

黎文勇被控製作、上傳12部影片在網路上詆毀執政當局，並冒犯越南黨與國家領導人的榮譽與聲望。

黎文勇去年6月被捕之前，定期在臉書（Facebook）與YouTube上直播，吸引數以千計的粉絲圍觀。

英國廣播公司（BBC）報導，黎文勇自2011年起參加了許多抗議活動，涉及議題包括環保與反對中國等，並前往強徵、強拆現場記錄地方政府對農民的暴力行為。

路透社引述黎文勇的律師表示，黎文勇沒有認罪，並且會上訴。

越南上周反對美國頒發勇氣獎給越南的異議作家范端莊（Pham Doan Trang），范端莊被控從事「反國家宣傳」，去年遭判有期徒刑9年。越南外交部將范端莊獲獎一事描述為「不客觀且不合適。」

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）表示，越南應該收回對黎文勇的指控。他說，有60多人被起訴，黎文勇是其中之一。

羅伯森說：「越南當局執意將各種對於政府的批評視為重大威脅，並將這些發聲者處以長期監禁。國際捐助者與貿易夥伴們必須敦促河內當局，要求他們以接受批評取代迫害。」（編輯：韋樞）1110323