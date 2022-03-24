英國議員訪問立陶宛抗中俄霸凌 與台駐立代表交流

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯23日專電）俄羅斯侵略烏克蘭嚴重挑戰全球安全，中國則持續在海內外擴張威權。幾位跨黨派英國議員今天在立陶宛展開2天訪問，向同時遭俄、中恫嚇脅迫的立陶宛表達支持，並與台灣駐立代表黃鈞耀短暫會面。

訪問立陶宛的是參與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的英國國會議員，包括前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、工黨戴維斯（Geraint Davies）。IPAC串連22國約200名國會議員。

訪團規劃拜會總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė），並與立陶宛軍方和安全事務高階官員以及國會議員交流。他們也實地瞭解立陶宛與白俄羅斯邊界防務，以及烏克蘭難民安置情況。

立陶宛積極支持烏克蘭加入歐盟，並在俄羅斯去年起明顯升高侵略態勢後，大力奔走呼籲歐美儘快採取有效嚇阻措施、增強區域防務。

基於歷史經驗，波羅的海三國一向對俄羅斯高度警覺，但相關呼籲和提醒長期未獲西方盟友正視。

立陶宛與俄羅斯和白俄羅斯相鄰，且夾在俄羅斯本土與其飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）之間。立陶宛對俄羅斯與白俄羅斯政府的威權擴張作為向來立場強硬，並因此持續遭遇涵蓋經貿、政治等領域的複合式灰色地帶攻擊，包括白俄羅斯去年以來刻意在邊界製造中東難民危機，報復立國積極推動歐盟制裁白俄獨裁者魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

此外，俄羅斯在加里寧格勒州設有軍事基地，部署波羅的海艦隊和可攜核武的飛彈系統。隨著俄烏戰爭爆發，且俄羅斯在此之前已得以控制白俄羅斯的政治和軍事並在白俄境內部署軍隊，各界開始更加關注，俄羅斯是否將藉故侵犯或封鎖經白俄羅斯連接俄羅斯本土與加里寧格勒州、位於立陶宛和波蘭邊界的「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）。

除了俄羅斯與白俄羅斯，立陶宛近年因為率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許台灣成立「台灣代表處」等事件而與中國關係惡化，持續遭遇北京以政治、經貿手段施壓。

史密斯指出，立陶宛人勇敢對抗莫斯科及北京的獨裁者，因為他們十分清楚在威權壓迫體制下的生活現實。訪團來到維爾紐斯是要向中國國家主席習近平和俄羅斯總蒲亭（Vladimir Putin）釋出明確訊號：民主政體將團結同在，「威脅或霸凌都無法改變這一點」。

戴維斯說，北京對莫斯科有獨特的經濟影響力，但中國不僅未善用這一點說服俄羅斯選擇和平、自烏克蘭撤軍，更對俄羅斯的侵略行徑視而不見，相當於為戰事升級開綠燈。

訪團明天將在立陶宛國會召開記者會，指出英國可如何協助立陶宛應對來自俄羅斯和中國的挑戰。（編輯：陳正健）1110324