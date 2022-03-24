王毅見巴勒斯坦外長 批西方長期無視巴問題

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（中央社台北24日電）中國外交部長王毅昨天會見巴勒斯坦外長馬基。王毅指巴勒斯坦問題不該被邊緣化，批評西方國家長期無視；又指巴勒斯坦問題一日不解決，中國支持巴人「正義事業的鬥爭」就不停歇。

伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）外長理事會日前在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德召開，中國國務委員兼外交部長王毅也受邀擔任特別來賓。據中國外交部網站消息，王毅23日在會議期間會見了巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）。

王毅在會中強調，巴勒斯坦問題不應被邊緣化，延宕半個多世紀的歷史不公不應再持續下去。他並批評西方國家長期無視巴勒斯坦問題，而中國將繼續堅定地和巴勒斯坦人民站在一起，「巴勒斯坦問題一天不解決，中國支持巴勒斯坦人民正義事業的鬥爭就一刻不停歇」。

會見中，王毅也指中共總書記習近平2017年提出包括支持「兩國方案」的解決巴勒斯坦問題4點主張，是對中國立場最權威的闡述。他也重述過去曾提過加強巴勒斯坦民族權力機構的權威、團結各派、召開更大規模國際和會的3點具體思路。

中方通稿稱，馬基指習近平是首位、也是唯一呼籲給予巴勒斯坦安全關切同等關注的大國領導人，感謝中國在巴勒斯坦問題上「始終主持公道」。他又指，巴勒斯坦完全贊同召開「升級版國際和會」，盼會議儘早召開。

王毅2021年出訪沙烏地阿拉伯、埃及時，和在聯合國安理會緊急會議中，曾3度表態歡迎以色列和巴勒斯坦代表赴中國談判。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110324