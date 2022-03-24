商談天然氣管線合作 土耳其能源部長擬訪以色列

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（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其能源與自然資源部長唐梅茲有意4月訪問以色列，商討天然氣管線合作事宜。歐洲致力降低對俄羅斯能源依賴，替代選項之一的以色列天然氣輸歐管線可能經過土耳其。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，歐洲和美國對俄羅斯經濟其他部門實施一系列制裁，但俄羅斯仍然繼續對歐洲供應天然氣和石油。美國總統拜登8日禁止俄羅斯石油、天然氣與能源進口；英國也宣布年底前分階段停止進口俄羅斯石油。歐洲聯盟因對俄羅斯能源依賴更大許多，全面跟進的可能性不高。

就在歐洲致力逐步減少從俄羅斯進口天然氣之際，土耳其處在從亞塞拜然和以色列對歐洲供應天然氣的樞紐。

國際能源總署（IEA）能源部長會議昨天起在巴黎進行兩天，唐梅茲（Fatih Donmez）和以色列能源部長艾拉拉（Karine Elharrar）昨天進行場邊會晤。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，唐梅茲告訴艾拉拉，盼於4月訪以色列，商討拓展天然氣管線合作事宜。這項消息獲艾拉拉的發言人證實。

土、以正在重修舊好。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）本月稍早訪安卡拉，成為2008年以來訪土耳其的首位以色列元首，敵對20年的雙邊關係出現轉捩點。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）當時曾在聲明中提到兩國可能在天然氣方面進行合作。

然而，以色列與土耳其夙敵希臘和賽普勒斯關係密切，以、土在天然氣方面開展合作因此特別敏感。

以色列、希臘、賽普勒斯2020年1月就東地中海天然氣管線（EastMed Pipeline）簽署協議，計劃將以色列天然氣送進歐洲。但是有關計畫迄無進展，是否符合經濟效益也仍在未定之天。（編輯：高照芬）1110324