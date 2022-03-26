美將中國電信、中國移動與俄卡巴斯基列入黑名單

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天將俄國卡巴斯基實驗室、中國電信美洲公司與中國移動國際（美國）有限公司，列入對美國國家安全構成威脅的黑名單。

2019年「安全可信通訊網路法」（Secure and Trusted Communications Networks Act）要求FCC列出「經發現對美國國安構成令人無法接受的威脅」的電信設備與服務製造商名單。

FCC去年把華為技術有限公司（Huawei Technologies）和中興通訊（ZTE Corp）等5家中國公司列入首批黑名單。卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）是首間被列入黑名單的俄羅斯公司。

路透社報導，FCC委員卡爾（Brendan Carr）今天表示，新名單「將有助保護我們的網路免於中國和俄國國家支持的實體的威脅，這些實體企圖從事間諜活動或以其他方式損害美國利益」。

美國官員長期以來一直警告使用卡巴斯基軟體可能讓美國網路受到俄羅斯網攻的風險，美國已於2017年正式禁止該公司的旗艦防毒產品進入聯邦網路。

FCC宣布卡巴斯基列入黑名單時，並未提及俄羅斯入侵烏克蘭、或美國總統拜登最近警告俄羅斯可能發起網攻回敬美國對俄國的制裁和對烏克蘭的支持。

總部設於莫斯科的卡巴斯基始終否認自己是俄羅斯政府的工具。卡巴斯基今天對FCC的決定感到失望，聲稱這是基於「政治因素」的決定。

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中國移動國際（美國）有限公司（China Mobile International USA Inc.）、中國電信美洲公司（China Telecom （Americas） Corp）並未立即回應。

中國駐美國大使館則是批評FCC「濫用國家力量，在沒有事實根據的狀況下，再次惡意攻擊中國電信商，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，中方也會採取必要措施，堅決維護中企的合法權益」。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110326