更多編輯台推薦新聞：
土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康
國際

土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

北韓試射洲際彈道飛彈 美籲安理會採取更嚴厲制裁

2022/3/26 13:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導）北韓日前試射一枚北韓歷來最大的洲際彈道飛彈後，美國今天在聯合國安全理事會上指控平壤當局做出「愈來愈危險的挑釁行為」，呼籲對北韓採取更嚴厲的國際制裁。

法新社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會討論北韓問題所召開的會議中表示：「美國敦促所有成員國全面執行安理會現有決議。」

她說：「由於朝鮮民主主義人民共和國做出愈來愈危險的挑釁，美國將在安理會提出…決議案，以強化2017年12月通過的制裁。」朝鮮民主主義人民共和國為北韓的正式國名。

湯瑪斯-葛林斐德說，當時「安理會決定，朝鮮民主主義人民共和國發射洲際彈道飛彈（ICBM）時，我們會採取進一步行動」。

「這正是當下所發生的事，因此現在正是採取行動的時候。」

包括安理會常任理事國英國、法國和美國，但少了中國和俄羅斯在內的15國今天在會後發布聯合聲明，以「最強烈的措詞」譴責平壤最新的試射行為，並警告此舉對整個國際社會「構成威脅」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

上述15國表示，「隨著挑釁行為升級，朝鮮民主主義人民共和國表明持續推進武器計畫的決心，而安理會卻依然保持沉默」。這15國還包含安理會非常任理事國成員巴西、愛爾蘭和挪威，以及德國、日本和南韓。

這份聲明敦促聯合國各國，尤其是安理會成員國「和我們一起譴責這種行為，並呼籲朝鮮民主主義人民共和國摒棄大規模毀滅性武器及彈道飛彈計畫，並透過外交途徑走向非核化」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110326

延伸閱讀
北韓試射彈道飛彈拍官宣片 金正恩好萊塢風格亮相[影]北韓試射新洲際彈道飛彈 美國南韓稱將堅定回應平壤試射新洲際飛彈 美制裁參與俄企與北韓實體
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族