北韓試射洲際彈道飛彈 美籲安理會採取更嚴厲制裁

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（中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導）北韓日前試射一枚北韓歷來最大的洲際彈道飛彈後，美國今天在聯合國安全理事會上指控平壤當局做出「愈來愈危險的挑釁行為」，呼籲對北韓採取更嚴厲的國際制裁。

法新社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會討論北韓問題所召開的會議中表示：「美國敦促所有成員國全面執行安理會現有決議。」

她說：「由於朝鮮民主主義人民共和國做出愈來愈危險的挑釁，美國將在安理會提出…決議案，以強化2017年12月通過的制裁。」朝鮮民主主義人民共和國為北韓的正式國名。

湯瑪斯-葛林斐德說，當時「安理會決定，朝鮮民主主義人民共和國發射洲際彈道飛彈（ICBM）時，我們會採取進一步行動」。

「這正是當下所發生的事，因此現在正是採取行動的時候。」

包括安理會常任理事國英國、法國和美國，但少了中國和俄羅斯在內的15國今天在會後發布聯合聲明，以「最強烈的措詞」譴責平壤最新的試射行為，並警告此舉對整個國際社會「構成威脅」。

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上述15國表示，「隨著挑釁行為升級，朝鮮民主主義人民共和國表明持續推進武器計畫的決心，而安理會卻依然保持沉默」。這15國還包含安理會非常任理事國成員巴西、愛爾蘭和挪威，以及德國、日本和南韓。

這份聲明敦促聯合國各國，尤其是安理會成員國「和我們一起譴責這種行為，並呼籲朝鮮民主主義人民共和國摒棄大規模毀滅性武器及彈道飛彈計畫，並透過外交途徑走向非核化」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110326