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瞄準台灣市場 日本政府擬協助農產品輸台

2022/3/29 12:19
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（中央社東京29日綜合外電報導）台灣今年2月起解除日本福島5縣食品進口禁令，日本政府為達到2030年出口額增至5兆日圓目標，瞄準台灣市場，內閣官房長官松野博一昨天在會議中表示，擬將協助商家對台出口。

日本共同社中文網報導，日本政府昨天在首相官邸（行政中心）召開擴大農林漁產和食品出口的相關閣員會議，會中討論為實現2030年出口額增至5兆日圓（約新台幣1兆1835億元）的目標，鑑於台灣2月原則上解除福島5縣食品的進口禁令，松野博一表達將支援商家對台出口的政策方針。

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松野在會中表示，台灣對日本而言是非常被看好的市場，將支援311東日本大地震災區的商家出口。會中也確認，對於仍限制日本食品進口的國家和地區，將繼續推動取消禁令。

另外，多個希望擴大對台出口的商家也出席昨天的會議，福島縣的「JA福島未來」表示，正在爭取出口特產柿餅與恢復出口桃子；肉品加工企業星全（Starzen）說，希望能銷售多種牛肉部位，增加出口。（譯者：顧荃/核稿：李佩珊）1110329

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