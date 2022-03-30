德啟動天然氣供應預警 籲全民節能

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（中央社記者林育立柏林30日專電）為防範俄羅斯突然中斷天然氣供應，德國今天啟動天然氣預警機制，官員呼籲民眾節約能源。如果供應吃緊，將限制工業大戶的用量。

俄羅斯上週宣布，參與制裁俄國的「不友善國家」購買天然氣必須改用盧布支付。身為俄國天然氣的主要買家，德國已回絕俄國的要求，因此俄羅斯的天然氣供應可能隨時中斷。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）今天宣布，全國即日起進入天然氣供應「預警」階段，聯邦政府各部會、地方政府、天然氣業者組成危機小組，隨時監控天然氣運量，每天向歐盟報告。

哈柏克強調，目前天然氣供應無缺，俄羅斯也遵守合約，繼續透過天然氣管運輸天然氣。但俄羅斯正準備修法，規定只能用盧布買天然氣，政府有必要採取預防措施。

德國天然氣的供需基本上由市場決定，如果出現供應短缺風險，政府有權干預。警戒程度分為「預警」、「警戒」和「緊急」三級，到了供應量吃緊的最後一級，政府將限制化工和發電等工業用戶的用氣，以確保家庭、醫院等民生需求不虞匱乏。

目前各國向俄國購買天然氣，普遍用歐元或美元計價，西方國家的共識是俄國變更付款貨幣形同單方面毀約。

德國的天然氣有一半來自俄羅斯。如果俄方真的中斷天然氣供應，哈柏克不願預測德國還能撐多久，畢竟得取決於今年秋天氣溫下降後的暖氣使用量。

不過，他呼籲全國企業和家庭努力節約能源，「幫助德國，也順便幫助烏克蘭」。（編輯：韋樞）1110330