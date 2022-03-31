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美國在拜習通話後制裁中國官員 中國：對等反制

2022/3/31 16:58
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（中央社台北31日電）拜習視訊通話後，美國21日宣布對壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制。中國外交部今天宣布，中方決定對在中國人權問題上炮製謊言、推動對中制裁的美方官員對等反制。

美國總統拜登（Joe Biden）18日與中國國家主席習近平進行視訊通話後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制措施，敦促北京停止跨國壓迫行徑。不過美方未公布遭制裁中國官員人數或名單。

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據環球網，中國外交部31日下午召開例行記者會，發言人汪文斌答覆記者相關提問時表示，美方藉口所謂人權問題炮製惡劣謊言，並以此為由干涉中國內政，抹黑中國形象，打壓中方官員。這些行徑毫無道德底線，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

汪文斌稱，為維護中國主權安全、發展利益，保護中方人員正當合法權益，根據中國「反外國制裁法」有關規定，中方決定對在涉及中國人權問題上炮製謊言、推動推出對中制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110331

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