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泰國單日確診創新高 簡化入境流程決心不變

2022/3/31 19:05
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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）泰國今天單日2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例創疫情爆發以來新高，不過泰國簡化入境流程的決心不變，從明天開始，國際旅客赴泰不再需要出示登機前72小時的核酸檢測陰性證明。

泰國今天宣布單日新增2萬7560個確診案例以及85人死亡，單日新增創下2020年初疫情在泰國爆發以來最高。泰國截至目前為止累計確診達到362萬8347例和2萬5130人死亡，24萬6770人治療中。

泰國近1個月以來每天單日新增確診數約在2萬到2萬6000例之間擺盪，不過儘管確診數創下新高，死亡人數比去年中旬第三波疫情時大幅下降。

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儘管確診數創新高，泰國逐步簡化入境流程的決心不變，疫情指揮中心今天確認從明天開始，入境泰國的國際旅客不需要出示登機前的72小時PCR核酸檢測證明，旅客落地時接受一次PCR核酸檢測，完整接種疫苗的旅客等陰性結果出爐後可以自由行動，並在落地後第5天進行ATK快篩檢測。

沒有完整接種疫苗的旅客則需進行5天隔離，並在第4或第5天再進行1次PCR核酸檢測證明。（編輯：高照芬）1110331

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