塞爾維亞大選登場 武契奇可望連任總統

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（中央社貝爾格勒3日綜合外電報導）塞爾維亞今天舉行大選，矢言維持國家穩定的現任總統武契奇（Aleksandar Vucic）可望贏得連任，繼續在這個巴爾幹國家執政。

這個人口約700萬的國家將選出總統以及250席國會的代表。

根據最新民調，武契奇中間偏右的塞爾維亞進步黨（Serbian Progressive Party）預料將維持對國會的控制，武契奇則可望贏得第2任期。

觀察家先前認為這場大選會聚焦環保議題、貪瀆和權利，但俄羅斯入侵烏克蘭讓選戰蒙上巨大陰影。

武契奇巧妙利用歐洲重陷戰爭以及冠狀病毒疫情拉抬選情，承諾選民他會在前景充滿不確定性之際，維持國家穩定。

僅僅數月之前，在野黨似乎還有扭轉局勢的能量。1月間，武契奇在數以萬計民眾走上街頭抗議之後，取消備受爭議的鋰礦計畫。

那對掌權10年，歷任總理、副總理、國防部長等多項職務的武契奇而言，無疑是罕見挫敗。

但最新民調預測武契奇今天將贏得連任，在野黨希望高投票率能把選戰逼入第2回合，分析家卻說，在野黨幾乎沒機會拉下武契奇，或瓜分他的聯盟在國會大幅占據的席次。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110403