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哥斯大黎加總統決選登場 前財長查維斯贏面高

2022/4/4 03:24
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（中央社哥斯大黎加聖約瑟3日綜合外電報導）拉丁美洲最穩定的民主國家之一哥斯大黎加今天舉行總統大選第二輪投票，由2名醜聞纏身的候選人一決高下，以決定由誰來領導這個飽受貧困和高失業率困擾的國家。

現年67歲、曾於1994到1998年出任哥國總統的費蓋雷斯（Jose Maria Figueres）曾因貪腐案受到調查；而在民調中略微領先的前財政部長查維斯（Rodrigo Chaves），也曾因性騷擾醜聞被降職。

選前民調顯示，來自右翼社會民主進步黨（Social Democratic Progress Party）的查維斯支持度超過41%，費蓋雷斯則為38%。

本次投票時間自當地時間上午6時開始，下午6時（格林威治標準時間24時）結束。

由於哥國23%人口生活在貧困中，失業率飆升至14%，加上政壇貪腐醜聞不斷，哥國人民選舉現任總統奎沙達（Carlos Alvarado Quesada）的繼任者時，似乎更加關注經濟問題。

費蓋雷斯在聖約瑟（San Jose）郊區的一所學校投票時表示：「讓我們帶著喜悅的心情投票，尊重人民的喜好，並強化我們的民主制度。」

哥斯大黎加一向被稱為拉丁美洲「最幸福」的國家，並因其環境政策和生態旅遊備受讚譽。然而該國重要的觀光業近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創。（譯者：施施）1110404

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