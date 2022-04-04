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厄瓜多又發生監獄暴動 至少20死

2022/4/4 14:00
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（中央社厄瓜多昆卡3日綜合外電報導）厄瓜多總統府表示，國內南部地區今天清晨發生監獄暴動，造成至少20人喪生。這是厄瓜多最新一起監獄流血衝突事件。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）新聞辦公室表示，通報有20人死亡，遺體已送昆卡鑑識中心（Forensic Center of Cuenca）。

內政部長卡利優（Patricio Carrillo）表示，昆卡都利監獄（El Turi prison）衝突中，有5名犯人「肢體殘傷」。

法新社報導，厄瓜多近年來難以控制監獄暴力，這些暴動通常都與幫派有關，在去年就有320名囚犯死於暴動中。

卡利優告訴媒體，在出動800名警察和200名武裝部隊成員後，這場暴動才控制下來。卡利優又說，衝突已經停止，但內部還有一些武裝犯人。

他說，牢房區逐一疏散囚犯，如此才能沒收他們所持武器。

事發時間約於凌晨1時30分，地點在獄中最高警戒區。中午時分仍然可見情況未獲控制，有些囚犯還和警察在屋頂上對峙。卡利優表示，這起暴動與幫派有關。

今天稍早，卡利優在社群平台推特（Twitter）寫道，厄瓜多必須進行司法改革，以懲戒監獄暴動犯行。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110404

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