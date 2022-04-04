哥斯大黎加前財長當選總統 5月就任迎戰經濟危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥斯大黎加聖約瑟3日綜合外電報導）哥斯大黎加右翼前財長查維斯（Rodrigo Chaves）贏得今天的總統決選後，將於5月8日就任，準備接下振興國家經濟的挑戰。

根據最高選舉法庭（Supreme Electoral Court），在完成96%計票作業後，查維斯領先對手─中間派前總統費蓋雷斯（Jose Maria Figueres）近6個百分點。

現年60歲、經濟學家出身的查維斯在首都聖約瑟（San Jose）對支持者說：「我極度謙卑地接受哥斯大黎加人民神聖的決定…這個結果對我來說不是獎章或獎盃，而是巨大的責任。」

67歲的費蓋雷斯在敗選演說中恭喜並祝福查維斯，他說：「哥斯大黎加已投完票，人民已表態。因為我們是民主人士，我們尊重那項決定。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

查維斯曾因性騷擾醜聞被降職，費蓋雷斯曾因貪腐案受到調查，兩名候選人都醜聞纏身。但他們過去的失格行為並未成為焦點，而是由失業問題和經濟危機主導這次選戰，讓他們鬆了一口氣。

哥國現有23%人口生活在貧困中，失業率飆升至14%，加上政壇貪腐醜聞不斷，人民選出現任總統奎沙達（Carlos Alvarado Quesada）的繼任者時，似乎更關注經濟。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110404