英國能源自給戰略 納入加速發展核電

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事引發能源價格飆漲，英國將根據相關計畫加緊發展核電，以提高長期能源安全，同時提供數千個就業機會和更廉價的電費。

英國「天空新聞網」（Sky News）報導，一項新的戰略目標是每年建造一個核反應爐，因為各部會盼減少對「英國所無法控制國際價格波動」發電能源的依賴。首相強生（Boris Johnson）表示，新戰略能以更低廉的價格實現更大能源自給。

強生內閣表示到2030年之前會新建多達8個核反應爐，速率由10年1座大幅加快至1年1座；英國顯然想擺脫對石油、天然氣的仰賴，以免再受價格波動之苦。

英國政府的目標是到2050年之前「能有2400萬瓩的電力是來自安全、清潔與可靠發電」，約佔預期需求的25%，一批小型核反應爐將構成關鍵環節，另也包括離岸風電、太陽能與氫能。整個戰略目標是2030年之前讓95%的發電來自低碳排。

強生表示這項宏大的計畫將讓英國在未來十年擴大取得負擔得起、清潔和安全自有能源，從新的核能到海上風能等不一而足。

他說：「這將減少我們對無法控制國際價格波動能源的依賴，得以享有更便宜電價與能源自給自足。」（譯者：陳亦偉）1110407