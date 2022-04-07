布吉納法索前總統龔保雷涉政變暗殺 判終身監禁

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（中央社瓦加杜古7日綜合外電報導）布吉納法索前總統龔保雷（Blaise Compaore）因涉及1987年時任總統桑卡拉（Thomas Sankara）遭政變刺暗案，當地軍事法庭已將流亡中的龔保雷判處終身監禁。

「紐約時報」（The New York Times）報導，龔保雷擔任總統數十年間始終迴避與桑卡拉有關的話題。桑卡拉是龔保雷的前一任總統，兩人曾是朋友，桑卡拉1987年在總統辦公室外被軍人殘忍槍殺。

布吉納法索軍事法庭昨天宣判，證實外界長期以來的普遍懷疑，即目前流亡海外的龔保雷，實際上是策動刺殺的幕後黑手。

桑卡拉是一位狂熱的馬克思主義革命家，1983年掌權上台時，成為現代非洲史上最年輕的總統之一。

但桑卡拉的主政在1987年10月以暴亂收場，當時他和另外12人在軍事政變中喪命，政變的結果是由桑卡拉的老朋友龔保雷掌權上台。

接下來的27年間，龔保雷一直穩固統治著布吉納法索，直到2014年大批民眾上街示威迫使他下台，龔保雷則在法國軍人的協助下流亡象牙海岸。

布吉納法索與我國曾有邦交，龔保雷在擔任布國總統任內多次訪問台灣，最近一次是在2014年10月，2018年5月我國與布吉納法索正式斷交。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110407