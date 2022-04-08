加拿大制裁俄羅斯急先鋒 烏克蘭裔副總理成推手

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加拿大烏克蘭人議會卑詩分會理事札如迪娜（Olga Zarudina）期盼副總理兼財政部長方慧蘭繼續施壓俄羅斯。圖為札如迪娜3月出席抗議俄羅斯的活動。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年4月8日

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（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）面對俄羅斯侵略烏克蘭，加拿大成了西方盟國中制裁俄國的急先鋒，幕後重要推手是烏克蘭裔的加國副總理方慧蘭。她今天高聲批評蒲亭和其追隨者是戰犯，民主國家要擊敗「暴君」才能徹底安全。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）7日公布2022年聯邦預算案，和過去一連串乏味的數字說明不一樣，這次預算說明會上，她慷慨激昂地強調增加國防開支的重要性，暗示僅經濟制裁俄羅斯不能阻止無辜烏克蘭人遭到屠殺，加拿大和盟國必須進一步支持烏克蘭。

方惠蘭是第三代烏克蘭裔的加拿大人，曾赴基輔留學，過去擔任新聞記者時曾訪問過蒲亭（Vladimir Putin），對烏克蘭的處境感同身受。

日前基輔市郊布查鎮（Bucha）數百名平民遭到俄軍屠殺的消息震驚國際社會，方慧蘭說：「俄羅斯已成為經濟上的賤民，但看著雙手遭反綁而被槍殺的布查人，我們知道這仍然不夠。」

方慧蘭嚴厲譴責蒲亭政權。她說：「蒲亭和他的追隨者是戰犯，包括加拿大在內的世界民主國家只有在俄羅斯暴君和其軍隊被徹底擊敗後才能安全。世界上的獨裁者不該把我們的文明誤認為是綏靖主義，自由不是免費得來的，我們願意為之奮戰才能保證和平。」

方慧蘭說，烏克蘭人正在戰鬥、正面臨死亡，加拿大必須要確保烏克蘭擁有能致勝的武器和資金，這符合加拿大的國家利益。

加拿大全球事務研究所所長派瑞（Dave Perry）讚揚方慧蘭以清晰的思路說明俄羅斯的野心和不支持烏克蘭的後果，讓提高國防預算以增強國土防禦和對北約的承諾成了朝野一致的共識。

這不是方慧蘭第一次觸動人心的演講。2月24日俄羅斯入侵烏克蘭當天，方慧蘭向加拿大烏克蘭社區的140萬人發出感性又有力的演講，她說：「現在是我們堅強起來的時候了，我們要支持在烏克蘭的朋友和家人。讓我們銘記著。」

她隨即以烏克蘭語說：「烏克蘭還沒有死。」

在她領導下，加拿大制裁俄羅斯的動作接踵而至，除了對蒲亭和其支持者進行制裁外，還禁止俄羅斯飛機及船隻入境、向烏克蘭提供具殺傷性武器援助、停止進口石油、禁止金融機構與俄羅斯央行往來、向俄羅斯商品重課35%的進口稅、要求國際刑事法庭調查俄羅斯軍隊涉嫌犯下的戰爭罪行等。

值得一提的是，西方對俄羅斯殺傷力最大的武器之一，是2月底一致決定將大部分俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，此舉嚴重限制俄羅斯的資金流動，而祭出這個殺手鐧的人物正是方慧蘭。

雖然七大工業國（G7）一開始認為這個舉措太極端，但方慧蘭主張要迅速剝奪蒲亭對戰爭資金的存取能力，因此她積極與美國和歐洲等國溝通說明，為防堵俄羅斯轉移外匯儲備，必須將俄羅斯踢出SWIFT系統。

加拿大烏克蘭人議會卑詩省分會理事札如迪娜（Olga Zarudina）對中央社表示：「很欣慰在這個關鍵時刻，我們有方慧蘭，一位懂得真正懂得烏克蘭人想法的加拿大政治家，我們希望她能帶領渥太華，繼續狠擊俄羅斯。」

方慧蘭能精準地掐住俄羅斯的咽喉，那是因為流著烏克蘭血液的她，深深瞭解俄羅斯的政經局勢，她也是少數曾親自與蒲亭交手過的加拿大政治人物。

方慧蘭的外祖父母在1948年以難民身分抵達加拿大，她謹記著母親的告誡：蘇聯統治下的烏克蘭人不准說烏克蘭語，所以在家中一定要說烏克蘭語，於是加拿大出生的方慧蘭能說流利的烏克蘭語。

就讀哈佛大學的方慧蘭修讀俄羅斯歷史與文學，曾到烏克蘭基輔大學作交換生，後來她又獲得牛津大學碩士學位。求學期間她就參與並支持烏克蘭獨立，當時已被莫斯科標註為「著名的麻煩製造者」。

畢業後她展開記者生涯，第一份差事就在烏克蘭當「紐約時報」的採訪翻譯，1994年到1998年她在莫斯科擔任英國「金融時報」俄羅斯分社社長，曾親自訪問過蒲亭。

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越發認識蒲亭執政下的俄羅斯，越發令她無法接受其霸權野心，她2015年發表的「我的烏克蘭和蒲亭的大謊言」文章中說：「我外祖父母終其一生都將自己視為政治流亡者，始終保持烏克蘭獨立的想法。」

方慧蘭承載了家族的夢，但想不到的是，2013年轉入政壇成功當選聯邦眾議員的她，2022年已成為加拿大副總理，又遇上了這場驚天動地的殘酷戰爭。當自由世界和極權獨裁正面碰撞時，基於個人情感和國家理念，她不僅要擔起拯救故鄉烏克蘭的任務，也堅定捍衛加拿大為自由民主人權而戰的價值觀。（編輯：高照芬）1110408

方慧蘭（正中央穿藍衣者）在加拿大眾議院公布預算，並嚴詞批評蒲亭，獲得一致好評。（方慧蘭推特）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年4月8日

方慧蘭（前排左3）2月28日參與在多倫多舉辦的一場抗議俄羅斯入侵烏克蘭的大型集會活動。（方慧蘭推特）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年4月8日