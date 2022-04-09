菲總統府：杜特蒂與習近平籲自制 維護南海和平

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（中央社馬尼拉9日綜合外電報導）菲律賓總統府今天表示，杜特蒂總統與中國國家主席習近平都強調，為維護南海和平，各方必須自制。兩位領導人昨天進行通話。

路透社報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）與習近平在一小時的電話峰會中討論廣泛議題，包括對烏克蘭衝突危機的關切，以及對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應之道。

菲律賓總統府發表聲明說：「兩位領導人強調，必須透過自制、消除緊張並商定雙方同意的實務合作架構，以盡力維護南海和平、安全與穩定。」

聲明中並說，儘管菲中之間存有爭端，但雙方都致力於擴大正面合作空間。

海牙國際法院2016年仲裁認定，中國對南海的大面積主權聲索無效，這起仲裁案是由菲律賓提出。每年約有3兆美元海上貿易取道南海進行。

77歲的杜特蒂自2016年上任以來，便爭取與中國改善關係。他將菲中在南海長期主權爭議擱置，換取中方上百億美元的援助、貸款和投資承諾。他的單一任期將在6月屆滿，不尋求連任。

菲國今年3月指控一艘中國海警船在南海進行「近距離操控」，升高與菲律賓船艦撞擊的風險，因此向北京提出外交抗議。

杜特蒂和習近平昨天則在通話中，談到雙方持續討論以商定南海行為準則（COC）的重要性。

根據菲律賓總統府說法，兩人再次呼籲，透過對話以和平解決烏克蘭情勢；同時承諾，雙方將合作應對氣候變遷帶來的衝擊。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110409