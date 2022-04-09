曾獲李顯龍PO文分享 台藝術家作品捐濱海灣花園

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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）台灣藝術家李光裕的銅雕作品「思惟」先前在新加坡濱海灣花園展出，不僅深受民眾喜愛，連星國總理李顯龍都在臉書發文分享。如今，這件作品正式捐給濱海灣花園，成為永久展品之一。

濱海灣花園是星國知名景點，也是新加坡的國家花園。由駐新加坡台北代表處及新加坡台北工商協會共同捐贈，「思惟」將留在濱海灣花園，作為台星藝術外交的一環。

捐贈儀式今天在濱海灣花園雲霧林舉行，出席者包括新加坡文化、社區及青年部長唐振輝，以及駐星代表梁國新、台北工商協會會長楊正祺、台灣采泥藝術執行長鄭佩芳等人。李光裕本人也親自到場見證。

李光裕接受中央社記者訪問時表示，非常高興看到自己的作品捐贈給濱海灣花園。這件作品的主題是思維者，「整個人文思維跟自然景觀完全結合，是非常完美且一致，一件非常好的地標作品」。

談及「思惟」的創作理念，他說，這件作品主要闡述人到世界上來，最重要的是可以思維、讓文明有長足的進步，「透過思維，我們知道在世界人與人之間、人與自然之間，如何取得最大的進步、和平及理性的行為」。

李光裕認為，「思考是對事情的思考，思維層次比較深」，包括了所有思考是以所有眾生跟自己為前提，範圍較廣。

濱海灣花園園藝營運副處長戴維斯（Chad Davis）受訪時表示，在濱海灣花園慶祝10週年之際，「我們很開心歡迎『思惟』來到雲霧林，它增添了我們收藏藝術品的豐富性」。

戴維斯說，很欣賞李光裕將藝術與大自然融合在一起的創作精神，「這是很棒的展品」。

李光裕與濱海灣花園的緣分起於濱海灣花園與采泥藝術合作在2020到2021年舉辦「雕塑家的祕密花園」銅雕作品展，在雲霧林展出16件李光裕的作品，其中一件就是「思惟」。這是雲霧林首度舉辦藝術家個展，但當時受到疫情限制，李光裕未能赴星親自為展覽揭幕。

為期一年的展覽期間內，遊客一踏進雲霧林就可看到「思惟」佇立在瀑布前，流動的瀑布與沉思的人物形成強烈對比，吸引許多遊客的目光，紛紛拿起手機拍照留念。

這件作品更引起李顯龍的注意。他曾於臉書發布自己親手拍下的照片並寫道，「思惟」這件作品是為了向法國雕塑大師羅丹（Auguste Rodin）的代表作致敬，但李光裕選擇用書法線條來描繪沉浸在思緒中的人物。

李光裕表示，看到李顯龍被自己的作品感動，「覺得非常榮幸」。

如今，在駐星代表處及台北工商協會共同捐贈下，這件市價30萬美元（約新台幣867萬元）的作品「思惟」將永遠留在濱海灣花園，於雲霧林永久展出。

梁國新表示，「思惟」這件作品深受星國各界喜愛，作品能留在新加坡、讓當地民眾看到台灣藝術文化軟實力的發展，且收藏在國家級的重要景點裡，「對於台、星文化交流是很重要的里程碑」。

楊正祺指出，台北工商協會向來致力促進台星文化、商務交流，這次捐贈活動對商會來說是「很光榮的時刻」。李光裕的作品將永久陳列在濱海灣花園，獲得世界級場域的認可，商會與有榮焉。

濱海灣花園目前有超過200件雕塑藏品，李光裕的「思惟」是濱海灣花園獲贈的最新藝術收藏品。

美國駐新加坡大使凱普蘭（Jonathan Eric Kaplan）今天也受邀參觀雲霧林，並與李光裕短暫交流。

此外，台北工商協會也在李光裕訪星期間舉辦一場座談會，邀請他分享創作心路歷程。

對於疫情是否影響自己的藝術創作，李光裕受訪時表示，工作進程未受疫情影響，但疫情影響了自己的人生觀。這場疫情是全球性的，最近還發生了戰爭、水災等各種情況，「我們更要珍惜生命」，更要尊重大自然、也更要連結人與人之間互愛互助的精神。（編輯：高照芬）1110409

台灣藝術家李光裕銅雕作品「思惟」將永留新加坡濱海灣花園，星國文化、社區及青年部長唐振輝（左2）及駐星代表梁國新（右2）等人出席9日的捐贈儀式。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月9日

李光裕銅雕作品「思惟」先前於新加坡展出，深受歡迎，9日正式捐給濱海灣花園，新加坡文化、社區及青年部長唐振輝（左）及李光裕出席。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月9日