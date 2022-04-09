戰事不止 澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，烏克蘭「仍然準備好」繼續跟俄羅斯談判。烏方發現布查鎮和首都基輔附近其他地區發生的暴行後，兩國的談判便停滯下來。

澤倫斯基與來訪的奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）一同召開記者會，他說：「烏克蘭總是說準備好談判，並尋找任何方法來停止戰爭。」內哈默此行造訪了基輔市郊的布查鎮（Bucha）。

澤倫斯基提到預期俄軍將發動的攻勢，他表示：「不幸的是，在此同時我們看到（俄軍）在東部為重要戰役做準備，有些人說這是決定性的戰役。」

他還說：「我們已準備好作戰，同時期盼透過外交手段結束戰爭。」

俄烏兩國上一次面對面會談是在3月29日，據稱當時烏克蘭談判代表已表明願意接受中立地位，以換取第三方的安全保障。

澤倫斯基指出：「我們看到有武器、裝備和部隊集結在東部和南部，準備占領我們另一部分的領土。」

根據聯合國難民署（UNHCR）的數據，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過440萬難民逃離烏克蘭。

聯合國難民署表示，截至今天共有444萬1663名烏克蘭難民，比昨天的統計數據又增加5萬9347人。

婦女及孩童占逃亡人數的大約90%。據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可被軍隊徵召，因此不得離境。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110409