敘利亞救難人員拍片 教導烏克蘭急救人員

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（中央社敘利亞埃里哈10日綜合外電報導）在敘利亞西北部一座被炸毀的建築物裡，一些敘國救援人員正為烏克蘭志工拍攝一部教學影片，傳授治療傷患第一手經驗中獲得的各種技巧。

敘利亞伊德利布省（Idlib）由叛軍控制的埃里哈鎮（Ariha）遭俄羅斯空襲已屬常態。幾年來勇敢面對俄軍各種戰爭套路的救援組織「白盔」（White Helmets）在當地拍片，利用一具假人來演示如何使用繃帶和止血帶。

這段影片還提供一系列其他救援方法，這是敘利亞人將他們經歷十多年內戰所獲得痛苦知識與烏克蘭人分享的最新事例。俄國後來也出兵參與這場戰事。

救援志工阿布杜拉（Ismail al-Abdullah）站在沿路盡是被炸毀建築物的街道上，用英語對鏡頭說：「身為現場應急人員（first responders），我們相信可以和烏克蘭人道救援人員分享我們在敘利亞的經驗。」

阿布杜拉說，經歷多年類似的恐怖狀況，俄羅斯據傳在烏克蘭以學校、醫院和人道工作者為攻擊目標，「對我們來說再熟悉不過了」。

影片中，阿布杜拉警告烏克蘭救援人員要避開「雙重攻擊」（double strikes），也就是第一次攻擊後，救援人員聚集到現場，接著發生第二次攻擊。

阿布杜拉告訴法新社，他們的目標是製作教學影片並翻譯成烏克蘭語，再上傳到白盔網站。

影片內容旨在幫助烏克蘭救援人員和平民，因應俄羅斯在敘利亞戰爭期間所發展出的轟炸戰略。

他說，「我們提供這項建議是為了讓烏克蘭救援人員避免…傷亡」，無論是平民，還是救援任務中的現場應急人員。

俄羅斯於2015年加入敘利亞內戰，並力挺總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政權，讓大馬士革得以在長達10年的衝突中扭轉局勢取得勝利。

從圍攻城市到砲擊民用基礎設施以及安排所謂「人道走廊」，莫斯科正把在敘利亞運用並調整過的戰略，拿到烏克蘭去用。

阿布杜拉建議烏克蘭救援人員使用GoPro攝影機記錄他們的工作，以「維護可信度」，並保護自己免於遭到之前被用來破壞敘利亞現場應急人員的抹黑活動。

在教學影片中露臉的敘利亞醫學生穆薩（Mohamed Haj Musa）表示，希望片中的建議有助於烏克蘭人民「處理他們隨時可能遇見的傷害」。

穆薩告訴法新社：「我們親身經歷過也看見過受害者。」他希望自己的經驗可以幫助其他現場應急人員「拯救生命」。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110410