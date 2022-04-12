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日本評估打不完 取消4000萬劑AZ疫苗訂單

2022/4/12 10:56
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本下訂1億2000萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗，但因日本規定接種AZ疫苗的對象有限，預期今後施打人數不會大幅增加，因此取消4000萬劑訂單。

日本放送協會（NHK）報導，日本簽約購買1億2000萬劑AZ疫苗，但因接種後會有極低機率出現血栓副作用，厚生勞動省去年8月將AZ列入公費施打疫苗時，規定原則上接種對象為40歲以上人士。

此外，若對日本主要使用的美國輝瑞（Pfizer）疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗過敏者也可接種AZ疫苗，厚勞省至今共分配20萬劑AZ疫苗給負責接種的各地方政府，不過截至本月10日的8個月內，僅施打了約12萬劑。

厚勞省研判，預期今後日本國內施打AZ疫苗的人數不會大幅增加，因此取消4000萬劑訂單。厚勞省表示，即使取消4000萬劑也不會影響日本國內疫苗供貨。

至於取消訂單費用，依契約規定不得公開。

在日本訂購的8000萬劑AZ疫苗中，有4300萬劑已捐助給國外，主要對象為開發中國家，日本將進一步安排提供更多疫苗給他國。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110412

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