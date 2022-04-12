美國撤上海總領館部分人員 北京批政治化表不滿

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（中央社記者張淑伶北京12日電）上海疫情管控下，美國命令駐上海總領館部分人員撤離。中國外交部發言人趙立堅今天說，對美方把人員撤離問題「政治化、工具化」強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

澎湃新聞報導，中國外交部12日下午舉行例行記者會，有記者提問：美方已命令其駐上海總領館非緊急政府僱員及家屬撤離，意味著美已將此前宣佈的「授權撤離」升級為「強制撤離」，中方有何評論？

趙立堅說，不管是「授權撤離」還是「強制撤離」，都是美方自己的決定。他強調3點：一是中方防疫政策科學有效；二是中國相關部門一直按照有關國際公約，在政策允許範圍內，為外國駐中國外交領事人員履職盡可能提供協助和便利。

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第三，中方對美方把人員撤離問題「政治化、工具化」表示強烈不滿，堅決反對。已向美方提出嚴正交涉，「美方應當立即停止攻擊中方防疫政策，停止借疫情搞政治操弄，停止對中國汙衊抹黑」。

美國國務院今天表示，由於中國當地法律的任意執行及COVID-19疫情的相關限制，可能導致父母與子女有分離風險，國務院今天調整對中國的第3級「三思而後行」（reconsider travel）旅遊警示，建議美國民眾勿前往香港、吉林與上海，並下令非緊急美國政府僱員與所有家屬離開上海總領事館。（編輯：楊昇儒）1110412