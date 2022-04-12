更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國撤上海總領館部分人員 北京批政治化表不滿

2022/4/12 16:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京12日電）上海疫情管控下，美國命令駐上海總領館部分人員撤離。中國外交部發言人趙立堅今天說，對美方把人員撤離問題「政治化、工具化」強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

澎湃新聞報導，中國外交部12日下午舉行例行記者會，有記者提問：美方已命令其駐上海總領館非緊急政府僱員及家屬撤離，意味著美已將此前宣佈的「授權撤離」升級為「強制撤離」，中方有何評論？

趙立堅說，不管是「授權撤離」還是「強制撤離」，都是美方自己的決定。他強調3點：一是中方防疫政策科學有效；二是中國相關部門一直按照有關國際公約，在政策允許範圍內，為外國駐中國外交領事人員履職盡可能提供協助和便利。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第三，中方對美方把人員撤離問題「政治化、工具化」表示強烈不滿，堅決反對。已向美方提出嚴正交涉，「美方應當立即停止攻擊中方防疫政策，停止借疫情搞政治操弄，停止對中國汙衊抹黑」。

美國國務院今天表示，由於中國當地法律的任意執行及COVID-19疫情的相關限制，可能導致父母與子女有分離風險，國務院今天調整對中國的第3級「三思而後行」（reconsider travel）旅遊警示，建議美國民眾勿前往香港、吉林與上海，並下令非緊急美國政府僱員與所有家屬離開上海總領事館。（編輯：楊昇儒）1110412

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載