紐約市地鐵站多人遭槍擊並發現爆裂物 犯嫌在逃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約12日綜合外電報導）紐約市消防局表示，紐約市布魯克林區一處地鐵站今天有數人遭槍擊，過程至少10餘人受傷，當局還發現未引爆爆裂裝置，犯嫌在逃。這是紐約市交通系統的最新一起突發暴力事件。

路透社報導，根據新聞媒體，這起事件發生在早上通勤時間，地點是紐約市布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）社區第36街地鐵站（36th Street station）。

美國有線電視新聞網（CNN）及其他媒體報導，紐約市消防局（FDNY）消息人士指稱，至少有5人遭到槍擊，另有數人受傷。

紐約市警局發言人告訴路透社，警員正對現場作出回應，但這名發言人未說明遭受槍擊的人數。

國家廣播公司（NBC）報導，據紐約市警局和執法官員透露，一名戴著防毒面具和穿著橘色工地背心的男子似乎在月台上丟擲了一枚煙霧彈，以分散民眾的注意。這名犯嫌仍然在逃。

紐約市消防局警告，民眾應遠離該地區，當地以繁華唐人街（Chinatown）、可欣賞自由女神像（Statue of Liberty）景色及工業城（Industry City）聞名。

影像片段顯示，有大批執法人員出現在該地鐵站周圍，包括全副武裝的警察、數十輛警方巡邏車和緊急服務車輛。

白宮表示，美國總統拜登已獲報此事，並與紐約官員聯絡。拜登昨天才宣布新的槍枝管制措施，要加緊限制難以追蹤的所謂「幽靈槍」。美國槍枝泛濫，槍擊事件頻傳，要求從嚴管制槍枝的呼聲時起。

加州首府沙加緬度市（Sacramento）3日才發生大規模槍擊案，至少6死12傷，事後有一對兄弟因涉案被捕。警方稱這是敵對幫派間的槍戰。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110412