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教北韓規避制裁 美國加密貨幣專家遭判刑63個月

2022/4/13 11:49
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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國一名加密貨幣專家因向北韓提供建議，傳授如何創造加密貨幣服務與區塊鏈技術，藉此規避美國對其核子計畫施加的制裁，今天遭判處63個月徒刑，緩刑3年。

法新社報導，由於所觸犯的罪行最高可判處20年有期徒刑，為了縮減刑期，39歲的葛瑞菲斯（Virgil Griffith）先前已認罪。

檢察官威廉斯（Damian Williams）說：「毫無疑問，北韓對我國構成國安風險，北韓政權一再證明它們會為了自身利益，不惜一切蔑視法律。」

他說，葛瑞菲斯已在「法院上承認他確實做出規避制裁的行為，為了制止（北韓）製造核子武器而實施的各項制裁」。

2019年4月，葛瑞菲斯在北韓首都平壤一場研討會中，對加密貨幣與區塊鏈發表演講。同年11月，他在美國加州洛杉磯機場遭到逮捕。

根據法庭資料，葛瑞菲斯在研討會中提供資訊，教北韓可以如何利用區塊鏈技術洗錢與規避制裁，包括透過「智能合約」（smart contract）。

檢方表示，演說結束後，葛瑞菲斯「執行計畫，協助朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）與南韓之間的加密貨幣交易，即使他明知安排這類交易將違反針對北韓的制裁」。

美國明文規定，若未取得財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）特別批准，不得對北韓出口商品、服務或科技。

葛瑞菲斯擁有加州理工學院（California Institute of Technology）博士學位，並曾在新加坡的以太坊（Ethereum）任職。

以太坊是全球區塊鏈技術平台，專供企業與金融應用，並有同名的加密貨幣。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110413

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