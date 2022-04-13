拜登低失業率成就黯然失色 民主黨恐敗在高通膨

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）締造歷史性的低失業率，是美國歷屆領袖夢寐以求的事，但總統拜登也面臨夢魘般的高通膨，支持者和反對者都認為這可能導致拜登所屬的民主黨付出沉重代價。

法新社報導，即便在就業機會蓬勃創造的情況下，失業率逐漸降低，拜登的支持率近幾個月來仍持續下跌，專家將此事歸因於美國經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦期間歷經了破紀錄的物價上漲。

無黨派網站「庫克政治報告」（Cook Political Report）創辦人兼長期政治分析家庫克（Charlie Cook）說：「就政治上來看，其他事情都不重要。」

就業增長是衡量總統成就的傳統指標之一，白宮試圖把大眾的注意力集中在勞動市場方面的進展，而失業救助的新申請數達到逾半世紀以來新低，失業率也幾乎回到疫情爆發前水準。

但庫克說，消費者物價指數年增率飆升至1981年來新高削弱了上述論點，因為雖然有些選民可能會從強化的就業市場中獲益，但人人都面臨了汽油、糧食和其他必需品的較高物價。

根據民調整合機構FiveThirtyEight，拜登的支持率目前約在42.2%上下，由於期中選舉再過7個月即將登場，連拜登自己的盟友都擔心民主黨會輸掉目前以些微差距獲得掌控權的國會一個議院，甚至參眾兩院皆輸。

中間偏左「進步政策研究所」（Progressive Policy Institute）所長馬歇爾（Will Marshall）說：「高物價讓美國人無法感受到拜登執政後的繁榮。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110413