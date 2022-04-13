北韓核試驗場疑重啟 至2040年擁核彈頭數估倍增

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）位於北韓咸鏡南道豐溪里的核試驗場近期出現興建跡象，南韓國防研究院（KIDA）今天表示，北韓持有的核彈頭數量可能在2040年達到現今的2倍。

南韓國防研究院未來戰略研究委員會委員長趙南勳（譯音）今天出席「防禦2040」國際論壇時做以上表示，並指出若北韓向南韓軍事基地發動核武攻擊時，將造成相當大傷害，不只是部署密集的海、空軍部隊武器設施，指揮通訊也會受到限制。

趙南勳認為，為因應北韓使用戰術核武的可能性，南韓需部署更大規模的核武及大規模殺傷性武器（WMD）應對系統（Extended 3K）。文在寅政府目前所稱應對系統包括狙殺鏈（Kill Chain）、韓國版飛彈防禦系統（KAMD）與大規模懲罰報復計畫（KMPR）。

趙南勳也指出，南韓軍隊人數預期將從2020年的22萬人降至2040年的10到11萬人，「即使持續實施徵兵制，也必須縮減必要人力，藉由募兵制度招募到的軍人規模也受限」，都是南韓未來國防上的不確定因素。

兩韓緊張局勢持續升溫，北韓今年以來頻繁進行飛彈試射，核試驗場也有重啟跡象，為朝鮮半島情勢帶來更多不穩定因素。韓聯社今天引述日經報導，5日拍攝到的衛星影像顯示，位於北韓咸鏡南道豐溪里的地下核試驗場出現疑似因挖掘坑道產生的廢棄物。

報導指出，平壤當局很有可能正在坑道北方持續進行核試驗的準備，若北韓真重啟核試驗，將是2017年9月以來首次核武相關行動。

北韓在2018年曾為表示放棄開發核武的誠意，將核試驗場爆破廢棄，但各國專家認為，平壤當局可能在聲稱核試驗場已廢棄同時，再次進行修復工作。

尤其北韓將迎來國家重大節日太陽節、前領導人金日成冥誕，美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）日前也對此表示憂心，認為北韓很有可能在4月15日紀念日時，再次採取挑釁行動。（編輯：黃自強）1110413