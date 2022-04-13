因疫中斷兩年 日本業者重新開賣夏威夷團體旅遊

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本兩大旅行業者JTB與HIS看準黃金週長假檔期，今天分別宣布開賣因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷兩年的美國夏威夷旅行團，主因當地疫情趨緩，入境限制已放寬。

日本讀賣新聞報導，日本政府4月1日調降美國「傳染病危險情報」等級，只要符合接種3劑疫苗等條件，日本民眾返國後也不需要在家隔離，讓業者認為重新開賣相關行程會有一定市場。

日本全日空控股公司（ANA HOLDINGS INC.）及日本航空（JAL）集團，也將在本月重新開賣前往夏威夷的團體旅行行程。

日本旅遊業協會會長、JTB會長高橋廣行說，只要邊境管制放寬的話，日本人赴夏威夷的旅遊需求最快夏天就能恢復到疫情前水準。他也表達，希望日本政府撤銷目前每天一萬人入境上限的作法。

富士新聞網報導，為迎接黃金週長假，旅行業者時隔約兩年重新開賣夏威夷旅遊行程。日本旅客只要接種3劑疫苗並取得篩檢陰性證明，到夏威夷後不用隔離，返回日本也不用隔離。

業者開賣今年黃金週檔期的海外套裝行程，目前只有前往夏威夷。業者說，許多旅客一直詢問何時能到夏威夷旅行，這次時隔約兩年重新開賣，許多旅客的反應都是非常開心。

夏威夷目前每天新增確診病例約150例，街道上及海灘上都可以看到許多觀光客。雖然ANA推出的9天7夜行程至少要價32萬日圓（約新台幣7萬4000元），但目前已知有部分天數客滿。

至於深受日本女性遊客喜愛的台灣及韓國等旅遊行程，ANA表示，將在關注各地區狀況的同時，希望能夠隨時擴大重新開賣旅遊行程。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110413