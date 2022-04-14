日本熊本地震6週年 95位災民仍暫居臨時住宅

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本熊本縣2016年發生震度7強震，總計造成276人死亡，今天熊本地震滿6週年，仍有95位災民住在臨時住宅中，重建居民生活仍是當地課題。

日本放送協會（NHK）報導，6年前的熊本地震造成熊本市與益城町等40地共19萬8255戶住宅損壞，包含災害相關死亡等共276人罹難。

當時熊本縣內有16個市町村設置110處、共4300戶臨時住宅（組合屋）供災民居住，地方政府也租用民間出租房屋設置「視同臨時住宅」提供給災民，地震翌年的2017年一度最高有2萬255個家庭、約4萬8000人住在臨時住宅中。

近年災民陸續搬離臨時住處，不過截至今年3月底，益城町與西原村仍有37個家庭、共95人住在臨時住宅或視同臨時住宅中，其中有83人是益城町居民。

益城町在熊本地震時觀測到2次震度7強震，因當地道路狹窄，住宅被震塌後擋住道路，救護車等無法駛入救援。因此當地規劃有28.3公頃要重劃道路、建構住宅與公園等。

熊本縣預計益城町的區域整理還需要約6年才會完成，有災民得持續住在臨時住宅中，重建居民生活仍是當地課題。

另外，因地震受損的古蹟熊本城去年完成修復天守閣，不過所有受損建物預計要到16年後的2038年才能全部完成修復。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110414